Familiares se desesperam ao ver corpo de parente às margens de rio após afogamento

Um homem morreu após se afogar nas águas do Rio São Miguel, no município de São Miguel dos Campos. O caso aconteceu nessa segunda-feira (11) e teve como vítima um idoso identificado apenas como Paulo Mecânico.

Segundo as informações, o idoso teria entrado no rio para tomar banho, mas não conseguiu retornar à superfície. Populares perceberam a situação e entraram na água para realizar buscas, encontrando o corpo homem cerca de 20 minutos depois.

Foram realizadas tentativas de reanimar a vítima e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada, mas o idoso já estava em óbito. Familiares da vítima entraram em desespero ao ver o corpo do homem às margens do rio. Sendo necessário serem contidos e amparados por outras pessoas da família.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), chegou ao local da ocorrência, mas somente para isolar a área. Agentes da SMTT que passavam pelo local, foram os primeiros a darem suporte na ocorrência. Equipes do IC e IML foram acionados e já encontram em deslocamento para o local da ocorrência.