Fase Preliminar começa nesta terça-feira com vice-campeões estaduais e muito mais… – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A Copa do Nordeste 2022 começará nesta terça-feira. Nesta primeira fase, denominada Preliminar, são 16 times brigando por oito vagas na Segunda Fase. Três partida abrem o torneio, a começar por Itabaiana e Bahia de Feira.

O Itabaiana, do técnico Rodrigo Fonseca, chega para o confronto em baixa após ser eliminado na Segunda Fase da Série D do Campeonato Brasileiro e parar na semifinal do Campeonato Sergipano, mas o adversário vem ainda pior.

A equipe baiana, de Índio Ferreira, caiu logo na primeira fase da Quarta Divisão do Brasileirão. No entanto, no estadual, por muito pouco não conquistou o título, perdendo na decisão para o Atlético.

Floresta deixa Série C para a Copa do Nordeste

Mais tarde, o duelo é entre Treze, do técnico Welington Fajardo, e Floresta, de Daniel Rocha. O time de Campina Grande é o azarão, pois enfrentará uma equipe que disputou a Série C do Brasieleiro. No entanto, ambos caíram na primeira fase de seus respectivos torneios nacionais.

Juazeirense e Central também duelo nesta terça-feira. O time baiano, que apostou alto na contratação do técnico Betinho, foi eliminado nos pênaltis na Série D para o Atlético-CE, na segunda-fase, já a equipe pernambucana, de Nilson Corrêa, foi eliminado na fase inicial.