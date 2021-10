Fátima Bernardes recebe apoio de Túlio Gadelha após cirurgia

A jornalista Fátima Bernardes contou com o apoio do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha, após passar por uma cirurgia no ombro. No Instagram, o político contou que a apresentadora do Encontro se queixava de fortes dores no ombro.

Após passar por exames médicos, Fátima descobriu que havia rompido um tendão do manguito rotador, que atua na mobilidade da articulação do ombro. “Nada muito grave. Para uma pessoa tão ativa, que dança e malha, isso pode acontecer”, explicou Túlio.

Ainda de acordo com o deputado federal, a recuperação é a parte mais complicada da cirurgia. “Nesse período, ela estará de licença médica. E eu estarei por aqui, cuidando dela e trabalhando home office. Estamos confiantes, em oração”, se declarou.