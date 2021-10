Fátima Bernardes revela susto após cirurgia no ombro

Nesta quarta-feira (27), a jornalista Fátima Bernardes contou o susto que passou após a sua cirurgia no ombro. Abatida, a apresentadora do encontro falou que pegou uma gripe forte e temeu estar com covid-19.

“Olá, olha que voz maravilhosa. Fora isso uma olheira por conta de uma gripe que vocês não podem imaginar. Fiquei tão apavorada que, como hoje eu ia começar a fisioterapia, resolvi fazer um teste de Covid. Negativo, graças a Deus”, desabafou.

Ela tranquilizou os seguidores e disse que tem enfrentado o tratamento de recuperação do ombro com positividade. “É um exercício de paciência. Tenho lido bastante, tenho postado os livros que tenho lido e contado sugestões […] Estou esperançosa”, afirmou.