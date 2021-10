Federação Gaúcha promete investigação do TJD após agressão de William Ribeiro e confirma retomada do jogo – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para se posicionar a respeito da agressão de William Ribeiro, jogador do São Paulo, ao árbitro Rodrigo Crivellaro.

“O Tribunal de Justiça Desportiva – TJD-RS irá averiguar os fatos e tratar das respectivas sanções”, informou a entidade.

O atleta deu um chute na nuca do juizão, já caído, e o deixou desacordado durante a partida contra o Guarani no Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2.

“A Federação Gaúcha de Futebol lamenta a agressão contra o árbitro Rodrigo Crivellaro, feita pelo jogador William Ribeiro, no jogo entre Guarani e São Paulo, no Estádio Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2. A FGF deseja pronta recuperação a Rodrigo Crivellaro”, seguiu a FGF.

Nota oficial da FGF. (Foto: Reprodução)

RETOMADA!

O jogo foi suspenso após a agressão. Nesta terça, a FGF confirmou que a partida será retomada. A partida prosseguirá a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Guarani estava vencendo por 1 a 0.

“O jogo entre Guarani e São Paulo, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2, suspenso após agressão do jogador William Ribeiro contra o árbitro Rodrigo Crivellaro, será finalizado hoje, às 15h30, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da FGF”.