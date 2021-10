Feira de Artesanato da Bahia terá edição especial em Itacaré

A mostra, a ser montada na Praça São Miguel, reunirá parte da produção artesanal do estado e da Costa do Cacau, presentes nos santos barrocos, moldados pelos santeiros em argila, e nas bonequeiras, que reproduzem a fauna e a flora da Costa do Cacau.

A realização da Feira Artesanato da Bahia é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com Associação Fábrica Cultural. O evento conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Itacaré e do Festival Sabores de Itacaré.