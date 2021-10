Feira de talentos oferece mais de 5 mil oportunidades de trabalho e estágio

Dentre as empresas com estande para contratação estão: Aperam Inox América do Sul, Bem Brasil Alimentos, Brasal, Brasil BioFuels, BRF, CNH Industrial Brasil, Dell Technologies, Luandre, Mineração Rio do Norte, Neoenergia, Orange Business Services, Pirelli, São Salvador Alimentos, Seara Alimentos (JBS) e outras.