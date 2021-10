Felipe Melo marca 400º gol do Palmeiras na arena e revela papo com Felipão – Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 – Felipe Melo fez diante do Sport o seu primeiro gol pelo Palmeiras nesta temporada. Ele demorou a sair, mas acabou sendo especial. O gol do volante que decretou o triunfo de virada por 2 a 1 sobre o rival pernambucano foi o 400º do time alviverde no Allianz Parque desde que a casa palmeirense foi inaugurada, em 2014. O veterano revelou que conversou com o técnico Luiz Felipe Scolari antes da partida desta segunda-feira.

“Feliz em entrar para a história com esse gol número 400, e quero dedicar ele para a minha esposa, meu filho, e ao nosso amado e histórico treinador Luiz Felipe Scolari, que falou comigo antes do jogo: ‘Corre que você vai fazer o gol’”, contou o atleta, que também dedicou seu gol aos 13 mil torcedores que foram ao Allianz Parque empurrar o time no triunfo que levou a equipe de volta à vice-liderança do Brasileirão.

REPERTÓRIO OFENSIVO

Sua atuação e a de seus companheiros agradaram Felipe Melo. O Palmeiras, embora tenha conquistado a virada a partir de dois escanteios, teve grande repertório ofensivo, bom volume de jogo e finalizou 36 vezes. O goleiro Mailson fez ao menos quatro grandes defesas e evitou uma goleada em São Paulo.

“Independentemente do gol, o importante é a vitória. Muitas vezes nos dedicamos em campo, mas a vitória não vem. Hoje saímos atrás, mas demonstramos nossa superioridade, o valor da equipe, a humildade de correr atrás e não desistimos”, afirmou o experiente jogador.

FICA OU SAI ?

No Palmeiras desde 2017, o veterano tem contrato com o clube somente até dezembro deste ano. O presidente Mauricio Galiotte avisou que não renovaria o vínculo, mas a decisão ficará a cargo de Leila Pereira, que assumirá a presidência em dezembro. Ela é candidata única no pleito, que ocorre no fim de novembro.

O técnico Abel Ferreira é fã do futebol de Felipe Melo e quer que ele permaneça. A tendência é de que o contrato do jogador seja estendido. Nesta segunda, ele foi um dos mais festejados pela torcida no estádio.

“A gente segue focado. Eu falo três palavras importantes: sonhar, profetizar e realizar. Grandes coisas estão por vir, seguimos na luta e sonhando bastante. Nosso papel em campo é honrar o manto e entrar para vencer”, comentou Felipe Melo.