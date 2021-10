Fernanda Gentil celebra estreia do ‘Zig Zag Arena’, novo programa da Globo

Fernanda Gentil está com o coração à mil, neste domingo (3). Isso porque o programa ‘Zig Zag Arena’ estreará na Globo e contará com a loira como apresentadora.

“O Zig Zag Arena é pra você lembrar de como tudo, na nossa infância, era mais colorido, imenso, lindo e cheio de brilho… […] Os adultos que brincaram dentro dessa arena enxergaram tudo um pouco mais com os olhos de criança? Ah, com certeza. E você, em casa, mesmo sendo adulto, vendo o programa, pode se encantar de novo como quando era criança? Tomara”, prosseguiu a apresentadora.

“Foram meses de trabalho de uma equipe INCRÍVEL que mergulhou em gravações, roteiro, montagem de cenário, tecnologia, ensaios, makes e figurinos que nunca imaginei usar (aliás pra minha escala fui bem ousada tá? Reconheçam a transformação fazfavor), produção, cinegrafistas, direção, pra finalmente chegar hoje aqui nessa legenda e escrever com todas as letras do fundo do meu coração: BEM-VINDOS AO SEU ZIG ZAG ARENA!”, finalizou Fernanda.