Ferroviária (3) 0 x 0 (4) Atlético-CE – Carlão brilha, Águia segura a Locomotiva e garante acesso para a Série C – Futebol Interior

Araraquara, SP, 17 (AFI) – Na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro Série D, o Atlético-CE foi até a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e superou a Ferroviária nos pênaltis, eliminando a equipe paulista e garantindo o acesso para a Série C em 2022.

A partida terminou 0 a 0 no tempo normal. Como o jogo da ida foi 1 a 1, a decisão foi para as penalidades. E o goleiro Carlão, que já havia feito boas defesas no tempo normal, foi o herói da classificação cearense, defendendo quatro cobranças.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo da partida foi de poucas emoções. Os times se respeitavam e não arriscavam muito. A única chance realmente perigosa foi aos oito minutos. Júlio Vitor recebeu belo passe de Diogo e ficou de frente para gol. Ele bateu rasteiro e o goleiro Carlão pegou com o pé, evitando o primeiro gol da Ferroviária.

A partida seguiu até o intervalo com muitas faltas e pouco futebol. A Ferroviária ficou mais com a posse de bola, mas não conseguiu criar mais nada, assim como o Atlético-CE, que pouco atacou.

SEGUNDO TEMPO

A primeira chance da segunda etapa foi da Ferroviária. Aos 13 minutos, em cobrança de falta, o atacante Júlio Vitor encheu o pé, mas a bola foi direto para fora. Os donos da casa chegaram novamente aos 16 minutos. Bruno Santos arrancou com espaço pela esquerda e serviu Gleyson, que fez a infiltração e bateu de canhota, sem ângulo, mas com perigo, para boa defesa do goleiro Carlão.

Apesar do começo mais animador, a segunda etapa repetiu a primeira e teve pouco futebol. Desta forma, a decisão foi para os pênaltis.

PÊNALTIS

Os goleiros Saulo e Carlão brilharam. Nas cinco primeiras cobranças, cada um pegou duas. Carlão acabou desperdiçando a sua batida. Nas alternadas, os dois iniciaram defendendo os pênaltis novamente. Na sétima cobrança, Claudivan fez o gol para o Atlético-CE, e Marquinhos parou no goleiro Carlão, que garantiu o acesso do Atlético-CE para a Série C de 2022.

CAMPANHA

A Águia avançou com a quarta posição do Grupo 3, depois de uma irregular primeira fase, e chegou à fase eliminatória como um time azarão. Contudo, a zebra correu solta não uma, mas três vezes. Na segunda fase, dois empates com o Juazeirense-BA e a classificação emocionante nos pênaltis. Nas oitavas, triunfo em casa sobre o Paragominas-PA por 2 a 0, mas uma derrota fora por 2 a 1. Pelo saldo, o Atlético passou e, agora, sacramentou o posto de surpresa contra a melhor equipe da competição.

SEMIFINAIS

Agora, o Atlético-CE vai em busca do título. Na próxima fase, o adversário será o Campinense-PB, que eliminou o América-RN, também nos pênaltis. A CBF divulgará as datas e horários nos próximos dias.