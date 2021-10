Ferroviária conta com volta da torcida para avançar às quartas – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – Depois de três partidas no sábado, outros cinco duelos finalizam as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo. Único visitante a abrir vantagem no jogo de ida, a Ferroviária agora joga diante de sua torcida em busca da classificação às quartas de final. América-RN, Campinense e Atlético-CE também estão em vantagem.

FERROVIÁRIA EM VANTAGEM

No primeiro jogo, a Ferroviária venceu o Esportivo-RS por 2 a 1 e agora reencontra o adversário na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 16h. O time paulista precisa de um empate para avançar. Já os gaúchos buscam vitória por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou mais para definirem a situação no tempo normal. Mais de quatro mil ingressos foram colocados à venda no reencontro da Ferroviária com sua torcida.

Haverá outros três jogos às 16h. O Atlético-CE conquistou grande vantagem ao vencer o Paragominas-PA por 2 a 0 e agora pode perder por um gol de diferença para avançar. Já o Campinense-PB joga por um empate após superar o Guarany-CE por 2 a 1. Os cearenses foram campeões em 2010 e lutam pelo bicampeonato, algo inédito na Série D.

O duelo entre ABC-RN e 4 de Julho-PI é o que está mais aberto, pois os times empataram por 1 a 1 no primeiro jogo e agora quem vencer, avança. Mais cedo, às 15h, ocorre também o duelo entre Moto Club-MA e América-RN. O time potiguar venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e joga pelo empate.

REGULAMENTO

As quartas de final não têm chaveamento definido e serão formadas pela campanha geral dos classificados: o time de melhor campanha encara o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante. A fase contará com o Árbitro de Vídeo (VAR) e os quatro vencedores, além de avançarem às semifinais, garantem acesso à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL: