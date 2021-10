Ferroviária-SP 1 x 1 Esportivo-RS – Locomotiva empata e se classifica para as quartas de final – Futebol Interior

Araraquara, SP, 03 (AFI) – Na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária recebeu o Esportivo-RS, pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O time de Araraquara empatou em 1 a 1 e carimbou sua vaga na próxima fase, já que venceu o primeiro por 2 a 1, e segue em busca do acesso.

Nas quartas de final, o VAR será utilizado pela primeira vez, onde a Ferroviária irá enfrentar o Atlético Cearense e fará seu primeiro jogo fora de casa.

O JOGO

Com uma partida mais truncada no início do confronto, a primeira boa chance foi dos donos da casa aos 13 minutos com Jefinho, mas passou rente à trave adversária. Até que em mais uma tarde de Júlio Vitor inspirado, a Ferroviária conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. O atacante driblou o zagueiro e chutou cruzado, tirando o zero do placar.

Na volta do intervalo, o time de Bento Gonçalves precisou ir mais ao ataque para se manter vivo na competição. E com isso deixou mais espaços em sua defesa. A Ferroviária ficou próxima de marcar seu segundo gol com Bruno Santos, mas parou em grande defesa de Otávio Passos.

Os visitantes tiveram a melhor chance do segundo tempo com Milanez, mas o goleiro Saulo fez grande defesa. Até que no último lance da partida, Peixoto empatou o jogo, mas não foi suficiente para a classificação do time gaúcho.