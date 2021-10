Ferroviária-SP x Atlético-CE – Apertem os cintos… Locomotiva quer chegar à Série C! – Futebol Interior

Araraquara, SP, 15 (AFI) – O jogo mais importante do ano para a Ferroviária está marcado para este domingo, às 15h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O time paulista faz o segundo duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D diante do Atlético-CE para buscar não só a classificação às semifinais, mas também o sonhado acesso à Série C de 2022.

Como o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, quem vencer estará classificado, enquanto nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

O time paulista, diferente da fase anterior, não poderá ter o apoio da torcida, mesmo tendo autorização do Governo do Estado de São Paulo e da prefeitura local. Isso porque os cearenses não puderam abrir os portões no primeiro encontro, o que deve ser mantido para preservar o equilíbrio técnico.

CAMPANHAS

Depois de liderar o Grupo 6 com 33 pontos, a Ferroviária eliminou o Brasiliense-DF e Esportivo-RS antes de chegar na fase decisiva. O time ainda tem um dos melhores ataques com 28 gols, a melhor defesa com apenas sete gols sofridos e só uma derrota, ainda na estreia para o Uberlândia-MG por 3 a 0. Ou seja, está há 17 jogos sem perder.

O Atlético-CE teve mais trabalho para avançar na primeira fase e terminou em quarto lugar do Grupo 3 com 21 pontos. Mas depois conseguiu eliminar a Juazeirense-BA e o Paragominas em duelos equilibrados.

FERROVIÁRIA

O técnico Elano poderá contar com o retorno do volante Ian Lucas, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. Não só fica à disposição, como deve ser titular no lugar de PH. Esta deve ser a única alteração no time. Nando Carandina é a única baixa do elenco, que trata de um problema no quadril e não vem jogando há algum tempo.

ATLÉTICO-CE

O técnico Raimundo Wagner tem um problema para o jogo decisivo. Isso porque o meia Caio Acaraú levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Dudu Itapajé será o substituto.

O lateral-esquerdo Bruno Nascimento, que levou uma pancada na perna, é dúvida para o duelo, mas jogará se tiver condições. Alisson Henrique é opção.