Ferroviário-CE deve jogar em Natal-RN com a Jacuipense-BA – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – O Ferroviário-CE vai estrear na Copa do Nordeste, na segunda fase classificatória, dia 19 de outubro, contra o Jacuipense-BA, que eliminou o Atlético-CE na primeira fase. A partida estava marcada para a capital cearense, mas deve ser transferida para Natal-RN, na Arena das Dunas.

O time coral pretendia jogar no Castelão, e fez uma petição para a Secretaria de Esporte e Juventude do Estado do Ceará. Porém, a entidade não liberou o jogo para o estádio, com base na portaria de 12 de julho de 2021, que impede jogos na Arena com menos de 48 horas de intervalo. No dia seguinte, jogam Ceará x Palmeiras no Castelão, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

A partida deverá ocorrer no horário da noite, às 21h30, e o time coral não pode usar seu estádio, Elzir Cabral, que não tem iluminação. Por conta disso, o time cearense vê como opção e já solicitou a liberação da Arena das Dunas para realização do jogo. Essa situação foi lamentada pelo presidente do Tricolor da Barra do Ceará, Newton Filho.

REFORÇOS E RENOVAÇÃO

Para essa partida, o Ferroviário oficializou a chegada de mais quatro atletas para reforçar o elenco do Tubarão da Barra. São eles: os atacantes Wandson, de 23 anos, e Clisman, de 22 anos, o meia-atacante Thiaguinho, também de 22 anos, que disputaram o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Fortaleza; e o atacante Fabrício, de 23 anos, formado no Grêmio-RS e que estava no Paulista de Jundiaí-SP. Além disso, o clube anunciou a renovação do zagueiro Vitão até o fim de 2022.

O elenco do Ferroviário deu continuidade na preparação e fez jogo-treino nesta quarta-feira, diante do União, no Estádio Elzir Cabral. E venceu com gols de Édson Cariús, e Thiago Aperibé, duas vezes, pelo placar de 3 a 1 . Em sua participação na série C do Brasileiro o Ferroviário terminou em 6º lugar no grupo A, com 18 jogos e 24 pontos, tendo cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, marcando 14 gols e sofrendo 12 gols; e acabou sendo eliminado na primeira fase. Além da eliminatória Copa do Nordeste, o Ferroviário também disputará neste final de ano a taça Fares Lopes que dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem.