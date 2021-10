Ferroviário critica Governo do CE e CBF confirma jogo da Copa do Nordeste em Natal – Futebol Interior

Natal, RN, 16 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, neste sábado, a Arena das Dunas, em Natal, como palco da partida entre Ferroviário e Juazeirense pela segunda fase da Copa do Nordeste na próxima terça-feira, às 21h30. O jogo será com portões fechados.

A diretoria do Ferrão criticou o Governo do Ceará pela proibição de utilizar o Castelão, em Fortaleza.

“Único estádio em Fortaleza para a realização de jogos noturnos e com público, a Arena Castelão não poderá ser utilizada pelo Ferroviário devido à proibição do Governo do Estado do Ceará, através da Secretária de Esporte e Juventude.

A proibição é pelo fato de, supostamente, ferir a Portaria Conjunta SEJUV/SOP n° 001/2021, que estabeleceu as diretrizes de utilização do Campo da Arena Castelão e fixou intervalo mínimo de 48h ininterruptas entre um jogo e outro na referida praça esportiva”, diz a nota tricolor.

O confronto será disputado em partida única. No dia seguinte, jogam Ceará x Palmeiras no Castelão, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.