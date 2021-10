Ferroviário segue trabalhando forte para duelo de volta contra o Floresta – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – O elenco do Ferroviário se reapresentou na tarde desta quarta-feira, na Barra do Ceará, após empatar em 0 a 0, diante do Floresta pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste. Na oportunidade, os atletas que atuaram na partida realizaram trabalho regenerativo sob o comando da comissão técnica. Enquanto os demais, participaram de treino técnico com bola no gramado do Elzir Cabral.

O treinador Anderson Batatais começa a preparar o time para o segundo jogo com o Floresta, marcado para terça-feira (2), no Castelão, contra o mesmo Lobo da Vila. No primeiro jogo, no estadio Carlos Alencar, nesta semana, Tubarão da Barra do Ceará e Lobo ficaram no 0 a 0. Um novo empate no segundo jogo leva a decisão aos penais.

Quem falou com a imprensa nesta semana foi o volante Wesley Dias, 26 anos. O jogador, revelado em 2016 pelo Guarani passou por Estoril, Paraná clube, Vitória, CRB, ABC, futebol do Chipre e está desde 2020 no Ferroviário. Ele já fez 36 jogo e marcou um gol pelo Ferrão:

“Sabemos da importância do jogo e temos concentração total para buscar essa vaga. Um jogo que teremos a volta da torcida Precisamos do apoio do torcedor e sabemos o carinho e da paixão dele pelo clube e como ele vai ser importante para nós”, finalizou.

DEMAIS JOGOS

A terceira fase eliminatória da Copa do Nordeste, já teve além de Floresta 0x0 Ferroviario (segundo jogo dia 2 de novembro 21h30 na Arena Castelão), e mais duas partidas: Na primeira rodada, Botafogo-PB e Vitória ficaram no 1 a 1 em João Pessoa, o Sousa venceu o ABC por 3 a 0, e lembrando que a primeira partida entre Moto Club e CRB está marcada para esse dia 30 de outubro, 15h30 em São Luís.

A segunda rodada, além de Ferroviário x Floresta, tem ainda: Vitória x Botafogo-PB, dia 16, 21h no Barradão: ABC x Sousa, dia 7 às 19h30, no Fraqueirão, em Natal-RN; e dia 16 novembro, CRB x Moto Club, 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.