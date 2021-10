Ferroviário viaja ao Rio Grande do Norte para encarar Juazeirense – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – O Ferroviário está de malas prontas para o Rio Grande do Norte. Neste dia 19 de outubro o time coral cearense joga ás 21h30 na Arena das Dunas, na capital potiguar contra o Juazeirense, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste. Na manhã deste domingo, o elenco do Ferroviario realizou o último treino antes de seguir para Mossoró. Na atividade, o técnico Anderson Batatais comandou treino tático e por fim, os jogadores realizaram trabalho de cobranças de faltas e escanteios.

A delegação segue para Mossoró, onde pernoitará no dia seguinte, segue com destino a Natal. Após testes realizados da COVID-19, nenhum atleta testou positivo.

Jogando fora sob protesto

O jogo deveria ocorrer em Fortaleza. Mas, sob protesto da diretoria do Ferroviário, o único estádio em Fortaleza para a realização de jogos noturnos e com público, a Arena Castelão não poderá ser utilizada pelo clube da Barra do Ceará, devido à proibição do Governo do Estado do Ceará, através da Secretária de Esporte e Juventude.

A proibição é pelo fato de, supostamente, ferir a Portaria Conjunta SEJUV/SOP n° 001/2021, que estabeleceu as diretrizes de utilização do Campo da Arena Castelão e fixou intervalo mínimo de 48h ininterruptas entre um jogo e outro na referida praça esportiva. Diante disso exposto, o Ferroviário será obrigado a sair da sua cidade, perdendo a valia de mando de campo, e jogará em Natal, capital do Rio Grande do Norte, diante da Juazeirense/BA pela segunda fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste.

A partida, que será realizada na próxima terça-feira, dia 19, às 21h30, com portões fechados, terá transmissão ao vivo pela TV Jangadeiro/SBT e NordesteFC. o Juazeirense eliminou na primeira fase outro time cearense, o Atlético-CE.

O treinador não divulgou o time. Mas poderá ter novidades. O clube anunciou a renovação do contrato do atacante Gabriel Silva até o final de 2022. O jovem atleta é um dos destaque na temporada, defendendo o manto coral. Com o 22 anos, Gabriel fez sua estreia no dia 5 de junho, diante do Altos, onde ele marcou o gol da vitória naquela oportunidade.

REFORÇOS

Além disso a diretoria coral oficializa a chegada de mais quatro atletas para reforçar o elenco do Tubarão da Barra. São eles: os atacantes Wandson, de 23 anos, e Clisman, de 22 anos, e o meia-atacante Thiaguinho, também de 22 anos, que disputaram o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Fortaleza; e o atacante Fabrício, de 23 anos, formado no Grêmio-RS e que estava no Paulista de Jundiaí-SP. Todos já estão regularizados e aptos para estrear, se for desejo do comando do técnico Anderson Batatais.