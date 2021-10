Festa em ‘A Fazenda 13’: conversas, trégua e beijos entre participantes

Com direito à conversas, reconciliação e beijo entre famosos, a festa sediada no reality ‘A Fazenda 13’ deu o que falar, nesta sexta-feira (8).

Sem se preocupar com a possível ida para a votação popular, a cantora afirmou: “Pode botar. Já falei que não queria fazer a prova do lampião pra você. Prefiro uma roça do que dormir na baia”.