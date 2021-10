Festival de Música de Penedo abre calendário de eventos da Secretaria Municipal de Cultura

Programação tem formato híbrido, presencial e on-line, com shows abertos ao público, oficinas para músicos de bandas filarmônica e apresentação de trabalhos acadêmicos

O Festival de Música de Penedo abre o calendário anual de eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCELJ) e marca a reabertura do Theatro Sete de Setembro ao público, respeitando limite de lotação e uso obrigatório de máscara, protocolos relacionados com a pandemia de Covid-19.

A primeira noite da 12ª edição do Festival de Música de Penedo levou ao palco do primeiro teatro de Alagoas o músico penedense Viny Mattos, acompanhado por quarteto de jazz. Em seguida, a Orquestra de Meninos mostrou os talentos da cidade São Caetano-PE, sob a regência do maestro Mozart Vieira.

Além das apresentações abertas ao público, com acesso gratuito, o Festival de Música de Penedo viabiliza oportunidades de aprendizado profissional. São oficinas e cursos para músicos, presenciais e virtuais, além da realização de atividades acadêmicas.

Música no Largo São Gonçalo

Nesta quinta-feira, 14, a programação musical acontece em espaço aberto, a partir das 18 horas, no Largo da Igreja São Gonçalo Garcia, Centro Histórico de Penedo. As atrações são o Quarteto de Trombones de Maceió e o show do maestro Mozart Vieira.

O Festival de Música de Penedo é desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Penedo, a Universidade Federal de Alagoas, o Governo de Alagoas e empresas privadas, fechando a edição 2021 no próximo sábado, 16, com show do cantor Flávio Venturini no Theatro Sete de Setembro.

Não haverá cobrança de entrada para o artista que integrou o grupo 14 Bis, com acesso mediante ordem de chegada e respeito às normas de controle sanitário.

A organização do festival também reservou 60 ingressos para arrecadar alimentos não perecíveis que serão distribuídos para entidades de assistência social, entradas que estarão disponíveis no teatro na manhã do sábado, 16.

Confira aqui a programação completa do Festival de Música de Penedo

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywesson Duarte

Vídeo Ricardo Alves