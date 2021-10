“Fez o gol do título da Chapecoense” – Futebol Interior

Chapecó, SC, 07 (AFI) – Pintado exaltou o empate por 2 a 2 diante do Atlético Mineiro, na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, isentou a cobrança dos torcedores, que vaiaram a equipe da Chapecoense em alguns momentos do duelo. O time catarinense sentiu o gostinho da primeira vitória como mandante, mas acabou cedendo a igualdade ao adversário nos minutos finais.

“Nosso torcedor tem razão em cobrar e se incomodar, pois está sofrendo muito nessa campanha. A gente pode fazer mais e mostrou isso. Eu quero dar mais ênfase ao jogo que fizemos. Existe uma cobrança entre nós e isso tem que acontecer, mas o torcedor tem sempre a razão de exigir de nós, pois está presente em todas as situações. Eu percebo que há uma paixão do torcedor”, falou o treinador.

Pintado resolveu poupar de críticas o atacante Anselmo Ramon, com quem teve um desentendimento recentemente. O jogador foi muito criticado pela torcida, mas acabou ganhando respaldo do comandante.

“Não posso esquecer o que o Anselmo já fez pela Chapecoense. O gol do título da Série B, por exemplo. Ele fez o gol da nossa única vitória dentro do Brasileiro. É um profissional que tem buscado as oportunidades. Eu respeito o profissional e não irei abandonar. A torcida está incomodada pela campanha. Quando a gente se aproxima de uma vitória como essa, mas não acontece, vem um peso enorme. Eu vou ajudar todos os jogadores, pois eles estão dando o melhor”, completou.

TABELA

Pintado ainda fez uma análise do resultado que deixou a equipe na lanterna do Brasileirão, com 12 pontos, contra 24 do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Internacional, no domingo, no Beira Rio.

“Eu fico muito feliz. O que me deixa ainda mais satisfeito é que essa equipe não baixa os braços. Ninguém acreditava em nós. Ouvimos muitas coisas, como que o Atlético-MG iria passar por cima. Eu disse que não seria fácil. Enfrentamos uma equipe com 86% de chance de ser campeã brasileira, e o empate mostra que fizemos um bom trabalho aqui na Chapecoense. A gente busca dar alegria ao torcedor, que voltou a ver o brilho do nosso time e isso para mim é o que mais vale”, finalizou.