FGTS online: como fazer a consulta do saldo

Nesta segunda (04) aprenda com o Notícias Concursos como consultar o FGTS online. Assim, você pode monitorar os depósitos e alterações nas parcelas. Da mesma forma, você pode também acompanhar também qualquer outra modificação no Fundo de Garantia. Dessa forma, continue lendo para aprender como fazer isso.

Como verificar o FGTS online? Aprenda o passo a passo

O Fundo de Garantia é pago mensalmente. Equivale a 8% do salário mensal do trabalhador. No entanto, não há desconto no salário. Afinal, essa parte é de responsabilidade da empresa, sendo um dos direitos dos colaboradores. Além disso, não está disponível para saque, mas é salvo em uma conta específica. Abaixo, veja como consultar o FGTS online.

Para visualizar o extrato com o saldo do Fundo de Garantia, o trabalhador pode acessar o app ou o site. Na verdade, em ambos os casos, o passo a passo é o mesmo e igualmente fácil.

Primeiro, você precisa fazer o login. No aplicativo, clique em “Cadastre-se”. Por outro lado, se você visitar o site, deverá clicar em “Sou trabalhador” e na opção de cadastro;

Portanto, algumas informações devem ser fornecidas. Isso inclui, por exemplo, nome completo, número do CPF, data de nascimento e e-mail;

Em seguida, você receberá um e-mail de confirmação para consulta online do FGTS. Clique no link para concluir o registro;

Por fim, basta acessar o aplicativo ou site e fazer login. O saldo ficará disponível na homepage, após o qual você poderá acessar o extrato do depósito e verificar detalhes.

Viu só como é fácil conferir os detalhes do FGTS online? Com tantas facilidades, não é preciso mais enfrentar filas nas agências, nem aguardar o extrato chegar pelos Correios. Com poucos passos, você tem tudo em mãos.