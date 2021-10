Ficou barato? Jogador que agrediu árbitro no Sul é suspenso por dois anos – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 18 (AFI) – O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) julgou e puniu, nesta segunda-feira, com dois anos de suspensão o jogador William Ribeiro, que agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani e São Paulo, pela Série A2 do Campeonato Gaúcho.

William havia sido denunciado no artigo 254-A do Código Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD). Ele ainda teve o agravante de a agressão ter sido praticada contra árbitro, assistente ou demais membros da equipe de arbitragem.

A intenção de todos era que o atleta fosse banido do esporte, porém, tal punição não existe no ordenamento desportivo. Por isso, o relator do caso, o advogado Rafael Machado da Silva, pediu a sua suspensão pelo período de dois anos. Todos os demais advogados (procuradores) acataram a pena de forma unânime.

O julgamento também ficou marcado pelo primeiro depoimento de William após a agressão ao árbitro. Até então ele ainda não havia concedido entrevistas.

“Aconteceram várias questões no campo. Eu errei. O que eu fiz não foi certo. Estou muito arrependido. Na hora me deu um apagão e agi daquela forma. Eu não sei explicar o que me deu na hora. Simplesmente me escureceu as vistas. Eu estou até procurando tratamento psicológico”, disse o ex-jogador do São Paulo no julgamento.

Ex-jogador, pois William Ribeiro foi dispensado pelo São Paulo por justa causa. Logo após o ocorrido, o clube se manifestou nas redes sociais lamentando a agressão e dizendo que o contrato de trabalho do atleta estava rescindido. O São Paulo se solidarizou e ainda deu toda assistência ao árbitro no local e no hospital.

Quanto a William Ribeiro, ele foi preso ainda dentro do estádio e logo em seguida encaminhado para uma delegacia por tentativa de homicídio. No dia seguinte ele passou por audiência de custódia e foi liberado de forma provisória. O Ministério Público do Rio Grande do Sul até recorreu da decisão, mas sem sucesso.

O CASO

A agressão ocorreu na noite de segunda-feira, aos 14 minutos do segundo tempo, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, três minutos depois de o Guarani, time local, abrir o placar. O jogo era válido pela antepenúltima rodada da fase inicial do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão.

Após receber um cartão amarelo por reclamação, Willian se dirigiu ao árbitro Rodrigo Crivellaro e desferiu um soco. Ao cair, o atleta chutou a nuca do juiz, enquanto estava caído no chão, desacordado. Os jogadores de Guarani e São Paulo-RS chamaram com urgência o médico e a ambulância. Willian foi levado ao vestiário e cerca de 30 minutos depois foi conduzido pela polícia à delegacia.