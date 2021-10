FIEB promove cursos online com foco no mercado exterior; saiba mais

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) está com inscrições abertas para duas capacitações online, com temas relacionados ao comércio exterior. A primeira delas acontece nos dias 13 e 14, das 15h às 18h, e vai apresentar os custos relacionados à importação.

Com carga horária de 6 horas, o curso Custos Pertinentes à Importação será online e ao vivo. A capacitação será ministrada pela economista Gilda Zimmer, que tem mais de 20 anos de atuação na área de comércio exterior. Ela vai abordar temas como termos internacionais de comércio – Incoterms 2020, análise cambial e impactos na formação do custo de importação e regimes aduaneiros especiais na importação.