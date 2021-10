Figueirense aguarda homologação de recuperação extrajudicial para definir parcerias para 2022 – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – O Figueirense está otimista com a provável homologação do pedido de recuperação extrajudicial. Segundo o presidente Norton Flores Boppré, a Justiça deverá se pronunciar sobre o caso nos próximos dias. A dívida do clube está na casa dos R$ 165 milhões.

Em março, a Justiça negou a tramitação em primeira instância, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entendeu que o Figueirense tem o direito de pleitear a recuperação extrajudicial.

“Estamos esperando uma decisão muito importante que deve sair nos últimos dias que é a homologação (da recuperação extrajudicial) pela Justiça. Entendemos que teremos uma resposta positiva e a partir dai vamos em busca de novos parceiros para o clube”, explicou o mandatário, antes de completar.

Figueirense busca recuperação na Justiça

“Nosso orçamento está sendo comprido à risca. Precisamos de receitas alternativas, que podem acrescentar como um todo, não apenas para o futebol, mas para todos os departamentos. Estamos buscando.”

Boppré citou também a queda no orçamento por causa da perda das cotas, devido ao rebaixamento à Série C. “Perdemos dinheiro da cota. Passamos a conviver com um orçamento de R$ 8 milhões”, finalizou.

COPA SANTA CATARINA

Eliminado na Série C, o Figueirense foca agora, como o próprio presidente afirmou, na Copa Santa Catarina. O clube é o vice-líder, com sete pontos, apenas atrás do Hercílio Luz, com nove, seu próximo adversário.