Figueirense contrata ex-atacante de Retrô e Athletico – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 07 (AFI) – Eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense vem reforçando seu elenco para a disputa da Copa Santa Catarina. O time alvinegro anunciou a contratação do atacante Thiaguinho, revelado pelo Athletico e, que até pouco tempo atrás, defendeu o Retrô na Quarta Divisão nacional.

Thiaguinho tem 22 anos, mesmo número de partidas que disputou com a camisa do clube pernambucano na atual temporada. Fez dois gols. Ele passou também por América de Natal e Orlando City, além do Athletico.

Thiaguinho é anunciado no Figueirense

O atacante foi o quarto reforço da equipe na semana. O clube catarinense anunciou recentemente as contratações dos laterais Lucas Veber e Foguinho, além do atacante Lucas Silva.

TABELA

Iniciando a montagem do elenco pensando na próxima temporada, o Figueirense segue como foco em 2021 a Copa Santa Catarina. O time é o segundo colocado, com sete pontos, contra nove do Hercílio Luz, seu próximo adversário. O duelo será no sábado, às 15h, no Aníbal Costa.