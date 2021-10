Filha de Pepeu e Baby, Zabelê lança versão de ‘Preta Pretinha’

O talento para a música vem de família. Zabelê mostra agora que a ousadia também. Filha dos ícones Pepeu Gomes e Baby do Brasil, ela lança hoje a releitura de “Preta Pretinha’’, um clássico dos Novos Baianos, grupo símbolo da Tropicália que era integrado por seus pais.

A canção lançada originalmente no início da década de 70, marcada pela voz de Moraes Moreira, desta vez conta com a parceria de Carlinhos Brown e ganha uma pegada pop, marca da cantora desde que ela integrava com as irmãs o trio “SNZ”: