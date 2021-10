Filme ‘Deserto Particular’ é escolhido para representar o Brasil no Oscar

O filme “Deserto Particular”, dirigido por Aly Muritiba, foi escolhido para representar o Brasil na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2022. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15), após uma reunião do Comitê Brasileiro de Seleção.

Protagonizada por Antonio Saboia, o longa-metragem retrata a história de Daniel, um policial exemplar que comete um erro e é afastado de sua função, o que coloca a sua carreira em risco. Em meio a esse cenário, a sua única alegria é Sara, moradora do sertão da Bahia, com quem se relaciona virtualmente. Sem ver mais sentido em seguir vivendo em Curitiba, Daniel parte em busca de Sara após o seu desaparecimento.

“Ovacionado por 10 minutos, Deserto Particular passou a ser considerado como possibilidade para representar o Brasil na corrida do Oscar. E eis que esse dia chegou. O dia em que dois cabras nascidos em cidades pequenas, cabras que desenvolvem seu ofício longe dos grandes centros produtores, cabras que acreditam apaixonadamente na criação e na empatia, dois cabras que sentiram de falar de amor meio ao ódio, tiveram sua história escolhida pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar”, comemorou o diretor, em publicação no Instagram.