Filósofos que podem ser citados na redação do ENEM: descubra!

Filósofos que podem ser citados na redação do ENEM: confira!

A redação do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das partes mais importantes de toda a prova.

Isso porque, a nota da redação é muito importante para a composição da nota final do candidato, possuindo um elevado peso.



Você Pode Gostar Também:

Dessa forma, é fundamental que você se prepare para escrever uma boa redação e, assim, atingir a pontuação desejada.

E é justamente por isso que o artigo de hoje trouxe um resumo com alguns filósofos que podem ser citados na redação do ENEM. Confira!

Filósofos na redação do ENEM: importância

Um dos elementos mais importantes da redação do ENEM é a defesa de uma determinada tese.

O candidato deve ser capaz de elaborar uma tese e defender essa ideia até o final de seu texto.

Para que isso possa ser feito de maneira eficiente, você pode contar com a ajuda dos repertórios, que têm como função sustentar os seus argumentos.

Dentre os tantos tipos de repertórios que podem ser utilizados na redação do ENEM, destacam-se os filósofos.

Filósofos na redação do ENEM: Nietzsche

Friedrich Nietzsche foi um dos filósofos mais importantes de todo o século XIX. Você pode usar as suas ideias como repertório se estiver defendendo temas relacionados à moral, à religião e à cultura.

Dentre as suas frases, podemos citar: “Temos a arte para não morrer da verdade.”

Filósofos na redação do ENEM: Foucault

Michel Foucault foi um importante filósofo e sociólogo. Muitas de suas análises e ideias podem ser inseridas dentro da redação do ENEM, principalmente se o tema estiver relacionado às relações de poder na sociedade e ao funcionamento das prisões.

Dentre as suas frases, podemos destacar uma com maior ênfase: “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo.”

Filósofos na redação do ENEM: Adorno

Theodor Adorno foi um importante pensador. Muitas de suas ideias podem ser relacionadas à cultura, às relações de poder e ao capitalismo.

Dentre as suas tantas frases, podemos destacar: “A tarefa atual da arte é introduzir o caos na ordem.”