Fim do mistério! Saiba quem é Fabrício Melgaço em ‘Império’

No capítulo do último sábado (2), José Alfredo (Alexandre Nero) recebeu uma pista sobre quem seria Fabrício Melgaço, o grande inimigo do Comendador em “Império”. Ao ligar para o número escrito no papel, Merival (Roberto Pirillo) atendeu a ligação e o clima de suspense se levantou na trama.

Na continuação da conversa que irá ao ar a partir de segunda-feira (4), o dono da empresa ficará desconfiado de seu advogado. “Quero saber quais são seus planos a partir de agora, Merival. Ou será que eu devo lhe chamar de Fabrício Melgaço?”, perguntará. E ouvirá como resposta do amigo que não conhece tal pessoa.

“Não se faça de desentendido, cabra. Você sabe muito bem que Fabrício Melgaço é quem quer me derrubar, um inimigo que rapou todas as minhas contas na Suíça, que mandou me matar duas vezes. Eu tenho certeza que é você, porque alguém já botou teu nome na pedra, já dedurou. Recebi um bilhete anônimo”, explicou.



Quem é Fabrício Melgaço?

A pista colocada na cela da prisão de José Alfredo apenas o despistou do verdadeiro vilão. Não é Silviano (Othon Bastos), muito menos Merival, Fabrício Melgaço é José Pedro (Caio Blat), seu próprio filho.

O segredo será revelado entre uma conversa do herdeiro com o mordomo, onde ele dirá que tanto Silviano quanto Maurílio apenas receberam ordens dele esse tempo todo.