Final de Atléticos!! Galo confirmou vaga com nova vitória e Furacão atropelou o Flamengo – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A final da Copa do Brasil 2021 será entre Atlético-MG e Athletico-PR. As vagas para as finais foram confirmadas nesta quarta-feira à noite pela semifinal. O Galo despachou o Fortaleza e o Furacão atropelou o desorganizado Flamengo.

Além de vaga na final, os dois times garantiram pelo menos mais R$ 23 milhões de premiação no campeonato, pois é a quantia do vice-campeão. Quem conquistar o título ficará com R$ 56 milhões.

O PLACAR FI acompanhou todos os confrontos em TEMPO REAL.

Nikão fez dois no Maracanã

NO MARACANÃ

Com dois gols de Nikão e um de Zé Ivaldo, o Athlético de uma aula de futebl e contra-ataque e eliminou o time carioca ao vencer por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pela semifinal da copa do Brasil.

Na ida, ocorreu empate por 2 a 2, em Curitiba. O Athletico chega à sua terceira final da competição após o vice em 2013 e o título em 2019. Há dois anos, o Furacão eliminou o Flamengo nos pênaltis nas quartas de final e levantou a taça, então inédita para o clube.

Hulk deixou o dele

EM FORTALEZA

Com uma larga vantagem conquistada no confronto de ida (4 a 0), o Atlético-MG voltou a vencer o Fortaleza na noite desta quarta-feira, desta vez por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e confirmou vaga na decisão da Copa do Brasil 2021.

O Atlético-MG buscará o bicampeonato da Copa do Brasil, que foi conquistada pela primeira vez em 2014 sobre o arquirrival Cruzeiro. Depois disso os mineiros só voltaram a final uma única vez, em 2016, quando perderam para o Grêmio e amargando o segundo lugar.