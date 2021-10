“Final para todos nós” – Futebol Interior

Curitiba, PR, 27 (AFI) Líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba vive a expectativa de confirmar o acesso para a Série A do ano quem. A equipe atualmente tem 58 pontos, e está a duas vitórias de chegar ao número mágico de 64 pontos, pontuação que costuma garantir o acesso.

O Coxa ainda tem mais seis compromissos no campeonato e está sete pontos a frente do atual quinto colocado, o CRB. Na luta pelo título, o time paranaense possui dois pontos de vantagem para o segundo colocado Botafogo.

FALA PROFESSOR

Após o empate na noite de ontem (26) com o CRB pelo placar de 1 a 1, o técnico Gustavo Morínigo falou sobre a próxima partida, diante do Operário, e sobre as contas para o acesso.

“Sabemos que o próximo jogo em casa é fundamental, assim como foi com o Sampaio. É uma final para todos nós. Estamos olhando os números, não podemos evitar”, disse o treinador.

PRÓXIMO JOGO

O Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira (4), quanto recebe o Operário no Couto Pereira, pela 33ª rodada. O adversário da partida ocupa o 14º lugar na tabela, com 38 pontos.