Finalista da Copa do Brasil segue rumor e devolve volante para o Corinthians por indisciplina – Futebol Interior

Curitiba, PR, 28 (AFI) – Depois de uma grande vitória em cima do poderoso Flamengo, por 3 a 0, em pleno Estádio do Maracanã, que levou a equipe para a decisão da Copa do Brasil, o Athletico-PR começou a quinta-feira (28) comunicando uma decisão drástica. Isso porque, após quase uma semana de negociações, a diretoria do Furacão confirmou mesmo a rescisão de contrato com o volante Richard.

O Athletico, inclusive, já avisou o Corinthians – time dono do passe do jogador – que está devolvendo o atleta. No Timão, Richard tem contrato até o final de 2022. Sua saída da Arena da Baixada foi causada por problemas extracampo. Porém, o que mais pesou para a decisão aconteceu no dia 17 de outubro.

Na ocasião, Richard não gostou nada nada de ser substituído na derrota contra o Fluminense e deixou a Arena da Baixada ainda no intervalo. Para piorar, o volante ainda foi sorteado para realizar o exame antidoping e teve que voltar ao estádio, o que atrasou todo o processo. Causando um desconforto com a diretoria.

No Furacão desde julho do ano passado, Richard tem 71 partidas e dois gols. Na atual temporada, o volante esteve em campo 38 vezes, sendo que apenas em duas delas não iniciou como titular.

LEIA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA:

O Athletico Paranaense informa que optou pela descontinuidade do vínculo de empréstimo do atleta Richard. O Athletico já comunicou ao Sport Club Corinthians Paulista.

A decisão foi tomada e comunicada ao atleta no dia 19 de outubro devido ao ato de indisciplina de Richard no jogo contra o Fluminense (17 de outubro). O atleta solicitou substituição no intervalo e saiu mais cedo do estádio, mesmo contra a orientação da comissão técnica e sabendo que poderia ser sorteado para o exame antidoping.

Em um momento decisivo da temporada, o clube segue trabalhando incessantemente para que todos os objetivos traçados sejam alcançados. Para isso, é fundamental que todos os jogadores estejam comprometidos e focados em todos os processos”.