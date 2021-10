Fla-Flu e confrontos diretos contra a degola abrem a rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – O bicho promete pegar neste sábado, quando quatro partidas abrem a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tradicional Fla-Flu é o destaque, mas chama a atenção também confrontos diretos contra o rebaixamento.

Ainda sem embalar com Fábio Carille, o Santos recebe o América-MG na Vila Belmiro, que vai receber pouco mais de oito mil pessoas. O duelo também marca a estreia de Marquinhos Santos no comando do Coelho.

O Peixe está na 15ª colocação, com 29 pontos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de tropeço. Um pouco mais tranquilo apesar da sequência de três jogos sem vitória, o América-MG está em 13º lugar, com 32.

Outro confronto direto acontece no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na estreia de Jair Ventura, contratado para o lugar de Marquinhos Santos, o Juventude recebe o Ceará, que tem um Tiago Nunes bastante questionado por causa dos resultados.

Sem ganhar há quatro partidas, o Vozão está na 14ª colocação, com 31 pontos, três a mais que o Juventude, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Se vencer, porém, o Ju deixa para trás o próprio Ceará e respira.

CLÁSSICO E MAIS

O melhor jogo deste sábado deve acontecer no Maracanã. Na perseguição ao líder Atlético-MG, o Flamengo faz o clássico contra o Fluminense, que busca a vitória para encostar no grupo que disputa uma vaga na Copa Libertadores de 2022.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 46 pontos, dez a menos que o Atlético-MG. O Galo, porém, tem duas partidas a mais. Já o Fluminense aparece em oitavo lugar, com 36.

Ainda neste sábado, o Fortaleza recebe o Athletico-PR na Arena Castelão em busca da terceira vitória seguida para seguir no G4. O Leão é o quarto colocado, com 45 pontos, enquanto o Furacão está em décimo lugar, com 34.

Os dois times são semifinalistas da Copa do Brasil, mas apenas o Athletico-PR deve poupar pensando no jogo de volta depois de ter empatado com o Flamengo, por 2 a 2, em Curitiba. Já o Fortaleza foi goleado pelo Atlético-MG, por 4 a 0, em Belo Horizonte.