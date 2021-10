Flamengo encara o Athletico e Atlético-MG recebe o Fortaleza, nos primeiros jogos da semifinal – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A segunda competição nacional mais importante está na fase decisiva. As semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira. Os dois jogos acontecem no mesmo horário, às 21h30. O Athletico recebe o Flamengo, na Arena da Baixada, e o Atlético-MG encara o Fortaleza, no Mineirão.

Os times chegam em condições diferentes para os confrontos. O Flamengo não teve dificuldades e bateu o Grêmio por 4 a 0 e depois 2 a 0. O Furacão ganhou do Santos duas vezes por 1 a 0. Já o Galo, passou pelo Fluminense depois de uma vitória por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e 1 a 0, no Mineirão. Para fechar, o Fortaleza, grande surpresa até aqui, superou o São Paulo após ter empatado em 2 a 2 no Morumbi, e ganhou por 3 a 1, no Castelão.

RIVALIDADE RUBRO-NEGRA

A grande novidade do duelo será a presença de público. 50% da Arena da Baixada, ou seja, até 21.186 torcedores. O Furacão tem cerca de 13 mil sócios adimplentes. Todos têm a entrada liberada, mas nem todos irão ao jogo. Com isso, o público deve ser inferior aos 20 mil.

Recentemente, as equipes têm feito duelos marcantes. Marcados por decisões de títulos e provocações. Dessa forma, criando uma rivalidade. Começou em 2013, após o Flamengo bater os atleticanos por 2 a 0, no Maracanã. Mas em 2019, veio o troco do Furacão, ao eliminar o time de Jorge Jesus nos pênaltis em pleno Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ainda teve o clássico gesto do “cheirinho”, em provocação aos flamenguistas.

Em 2020, os times escreveram mais um capítulo. Após o Flamengo ser Campeão Brasileiro e o Athetico ter levado a Copa do Brasil, os dois decidiram a Supercopa do Brasil. No Mané Garrincha, a equipe de Jorge Jesus venceu fácil por 3 a 0 e levou o troféu.

DAVI X GOLIAS

Apesar de fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e ocupar o terceiro lugar, o Fortaleza, comandado por Vojvoda, é o “Patinho Feio” contra o estrelado Atlético-MG. O Galo é o líder da competição nacional e está muito perto de levantar o título.

Na temporada, as equipes já se enfrentaram duas vezes no Brasileirão. E o equilíbrio é a marca do duelo. No primeiro turno, o Galo foi superado por 2 a 1, em pleno Mineirão. No returno, foi a vez dos comandados de Cuca vencerem. 2 a 0, com atuação muito segura.

CONFIRA OS JOGOS: