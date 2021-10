Flamengo vence, São Paulo e Palmeiras empatam e Grêmio dá vexame em casa – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Quatro jogos completaram neste domingo a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez o dever de casa e segue sonhando com o título por ter dois jogos a menos que os rivais. São Paulo e Palmeiras empataram e o Grêmio perdeu confronto direto para o Sport.

À tarde, o Flamengo, finalista da Libertadores, venceu o Athletico-PR, finalista da Sul-Americana, por 3 a 0, no Maracanã, no Rio. Com a vitória, o time carioca pulou para o terceiro lugar, com 38 pontos ganhos, mas ainda com dois jogos a menos que Atlético-MG (1º) e Palmeiras (2º). O Athletico-PR ficou com 30 e em nono lugar.

Quem criou, mas não venceu, foi o São Paulo, que visitou a Chapecoense e só empatou por 1 a 1, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória e aparece apenas em 13º, com 28 pontos. A Chape, virtualmente rebaixada à Série B de 2022, segue na lanterna, com 11 pontos.

Outro time paulista que tropeçou foi o Palmeiras, que só empatou com o Juventude, por 1 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão segue vice-líder, agora com 39 pontos – dez pontos atrás do líder Atlético-MG. Os gaúchos, ameaçados pelo rebaixamento, estão em 15º, com 27.

No fim da noite, o Grêmio foi mal e perdeu para o Sport, por 2 a 1, em plena Arena, em Porto Alegre (RS). Os gaúchos ficaram com os mesmos 22 pontos e em 18º lugar, numa situação delicada contra o rebaixamento à Série B de 2022. O Sport segue em penúltimo lugar, agora com 20.

