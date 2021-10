Flamengo x Cuiabá – Para manter vivo o sonho do tricampeonato – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 16 (AFI) – Para manter vivo o sonho do tricampeonato brasileiro, o Flamengo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória neste domingo, sobre o Cuiabá, às 20h30, no Maracanã, pela 27ª rodada.

O Flamengo defende uma invencibilidade de sete jogos na temporada, sendo cinco pelo Brasileirão. A sequência positiva colocou o time na vice-liderança, com 45 pontos, 11 a menos que o líder Atlético-MG. O Mengo, porém, tem duas partidas a menos que o Galo.

Já o Cuiabá chega animado depois de ter encerrado uma sequência de cinco jogos com a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na última quinta-feira. O Dourado está no meio da tabela de classificação, com 34 pontos.

MUITAS OPÇÕES!

Depois de sofrer com inúmeros desfalques nas últimas rodadas, o técnico Renato Gaúcho tem motivos para sorrir. Isso porque o Flamengo está bastante reforçado para o duelo deste domingo, contra o Cuiabá.

O lateral-direito Isla, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol estão de volta após disputarem a Eliminatória Sul-Americana. Já o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Diego foram liberados pelo departamento médico, enquanto o atacante Vitinho retorna de suspensão.

PROBLEMAS NO DOURADO

Não bastasse o fato de enfrentar o Flamengo, com o apoio da torcida no Maracanã, o Cuiabá ainda vai precisar superar uma série de desfalques. O lateral-direito João Lucas e o meia Max estão de fora por questões contratuais – estão emprestados pelo adversário. Já o meia Cabrera foi vetado pelo departamento médico com um incômodo na coxa direita.

Dos três desfalques, apenas Cabrera não é titular. Na lateral direita, Lucas Ramon é o provável substituto. Para o lugar de Max, o técnico Jorginho tem Felipe Marques e Jonathan Cafú, que retorna de suspensão. Existe ainda a possibilidade de Elton, autor do gol da vitória sobre o Sport, por 1 a 0, entrar na vaga de Jenison.