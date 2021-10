Flamengo x Juventude – Caça ao líder do Mengão contra desespero do Ju – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Na caça ao líder Atlético Mineiro, o Flamengo desafia o Juventude, que segue lutando para fugir do rebaixamento, em jogo marcado para esta quarta-feira, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Flamengo não vence há quatro rodadas e ocupa a vice-liderança, com 42 pontos. O Mengão ainda tem pela frente a semifinal da Copa do Brasil e a final da Copa Libertadores da América.

Há três jogos sem vencer, o Juventude tem 28 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento. Na última rodada, o time gaúcho ficou no empate por 1 a 1 diante do América Mineiro.

COMO VEM O JU?

O Juventude não poderá contar com duas peças importantes do esquema de Marquinhos Santos para o duelo contra o Flamengo. O treinador não poderá contar com os volantes Jadson e Dawhan. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Marquinhos Santos treinou com Ricardinho, contratado junto ao Sport, entre os titulares, esta será a primeira vez que iniciará entre os 11. Além disso, deverá recuar Guilherme Castilho e deixar Wescley ou Quintero como único armador. O ataque terá Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno.

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O treinador revelou ainda a possibilidade de escalar um time com três zagueiros, mas a expectativa é que continue no esquema 4-4-2. A decisão fico para minutos antes da bola rolar.

“Nós temos que entender o cenário do nosso retorno à Série A. Temos o deslocamento dos atletas para o clube, pegar o ônibus e deslocar até o CT. Isso gira em torno de 40 minutos, ida e volta. Então, perde-se um tempo considerável de treino, recuperação dos atletas em jogos subsequentes. É um fator complicador”, disse o treinador.

E O FLA?

Os atletas Bruno Henrique e Arrascaeta realizaram exames que apontaram lesões. O primeiro está com lesão no músculo adutor da coxa esquerda e o segundo teve o diagnóstico da seleção uruguaia confirmado.

Renato Gaúcho também não poderá contar com o zagueiro David Luiz, vetado pelo Departamento Médico, e com o atacante Vitinho, suspenso. O treinador quebra a cabeça para definir a equipe ideal para o embate.

“Cada jogo do Brasileirão é uma final para gente, e este não será diferente. Vamos entrar respeitando o adversário, mas buscando sempre a vitória. O elenco do Flamengo cada partida pede isso, ganhar. Espero que possamos entrar com essa mentalidade de querer vencer, mas sempre com respeito ao adversário”, afirmou Pedro.