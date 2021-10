Floresta se reapresenta visando jogo com Santa Cruz – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 14 (AFI) – Nesta quinta-feira (14), o elenco do Floresta retornou as atividades durante o período da tarde, de olho no Santa Cruz-PE, próximo adversário pela Segunda Fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste. O Floresta venceu o Treze-PB na noite desta terça-feira, 12, por 3 a 1 no Amigão. Com a vitória, o Lobo está garantido na 2ª Fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. O Verdão enfrenta o Santa Cruz na terça-feira, 19, às 21h30, no Arruda.

FALA PROFESSOR

No Centro de Treinamento Felipe Santiago, o técnico Daniel Rocha iniciou a preparação e destacou a importância de encarar outro grande clube nordestino.

“Passamos pelo Treze em Campina Grande com méritos, onde citamos chances de gols, onde poderíamos ter saído de campo com um placar ainda melhor, porém tivemos dificuldades. Contra o Santa Cruz, será outro grande desafio, no qual sabemos das qualidades do adversário e, da vantagem de jogar em casa. Da mesma maneira que respeitamos o Treze, o respeito perante o Santa sempre existirá, mas o nosso intuito é retornar de Recife com um placar positivo”, disse Daniel Rocha.

A partida entre Santa Cruz/PE e Floresta na terça-feira, 14, às 21h30, na Arena Pernambuco, em Recife. O vencedor avança para a terceira fase da competição regional. Em casa de empate no tempo normal, a disputa será decidida na cobrança das penalidades máximas.