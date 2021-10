Floresta segue trabalhos visando jogo contra Ferroviário – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – Na tarde desta sexta-feira, o Floresta retorna às atividades no Centro de Treinamento Felipe Santiago para dar continuidade à preparação para o confronto diante do Ferroviário. Jogo este, válido pela partida da volta pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste. Após o empate sem gols, semana que passou no Estádio Carlos Castelo Branco, o treinador Daniel Rocha trabalha o time para tentar a classificação do Lobo para a quarta fase da competição no jogo de terça-feira às 21h30 na Arena Castelão, com mando do Ferroviário.

O Floresta usa uma boa parte da base e jogadores formados no clube nesta competição. A base que vem jogando e possivelmente pode ser mantida para esse jogo é essa :Douglas Dias; Alisson, Maílson, Fábio Alves e Jô: Thalison, Daniel Pereira, Renê; Paulo Vyctor, Flávio Torres e Eugênio.

TROCA NO CLUBE

Nesta semana, Fred Gomes deixou a Executiva de Futebol alviverde. Em comum acordo entre as partes, o profissional e o clube acertaram a rescisão. Anunciado no final de janeiro de 2020, Fred Gomes em sua passagem no Verdão da Vila conquistou o vice-campeonato e a ascensão para Serie C de 2021.

E manteve a equipe na Série C para 2022, marcou história na Copa do Brasil sub-20 deixando o clube entre as oito melhores do país, Campeão Cearense sub-20 e, estar possivelmente à 180 minutos, de proporcionar ao clube pela primeira vez a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste em 2022. Não foi anunciado ainda o nome do substituto.