Fluminense 0 x 2 Fortaleza – Leão usa a cabeça para voltar ao G4 do Brasileirão – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 06 (AFI) – Com gols dos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi pelo alto, o Fortaleza conquistou importante vitória na noite desta quarta-feira, quando visitou o Fluminense e venceu por 2 a 0, no Maracanã, no Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno do torcedor às arquibancadas do Maracanã.

A derrota encerra uma sequência de sete jogos sem derrota do Fluminense, além de atrapalhar o time na briga pelo G6. Os cariocas estacionaram nos 32 pontos e caíram para o nono lugar. Já o Fortaleza reassumiu a quarta posição, com 39 pontos, deixando para trás o Corinthians (5º), com 37.

NÃO FOI NADA LEGAL

Os primeiros 45 minutos foram de muita imposição física e péssima pontaria dos ataques de Fluminense e Fortaleza. Os dois times sofreram com as fortes marcações e foram raros os momentos em que conseguiram se infiltrar na área adversária com toque de bola.

Os dois times chutaram apenas uma vez em direção ao gol. O Fortaleza aos 35 minutos, quando Ronald passou pela marcação e finalizou nas mãos do goleiro Marcos Felipe. Já o Fluminense teve sua melhor chance apenas aos 50 minutos, quando Danilo Barcelos cobrou falta e acertou o travessão.

Fluminense perdeu invencibilidade de sete jogos no Brasileirão

FORTALEZA FAZ PELO ALTO

No segundo tempo, porém, o Fortaleza tirou o zero do placar logo aos três minutos. Lucas Crispim cobrou escanteio pelo lado direito e encontrou o zagueiro Marcelo Benevenuto, que ganhou da marcação pelo alto e cabeceou forte, sem chances de defesa para o goleiro Marcos Felipe.

Atrás no placar, o Fluminense foi para cima do Fortaleza, mas de forma desorganizada. E aos 14 minutos a defesa voltou a falhar pelo alto e o time cearense ampliou. Lucas Crispim cobrou novo escanteio, mas desta vez encontrou o zagueiro Titi, que mandou para as redes: 2 a 0.

Ainda mais pressionado, o Fluminense não teve alternativa senão se lançar ao ataque. E o time quase descontou aos 23 minutos, quando Luiz Henrique fez jogada individual, Gabriel Teixeira tocou para Fred e o experiente atacante finalizou muito perto da trave de Felipe Alves.

O Fortaleza se acomodou com a vantagem de dois gols, chamou o Fluminense para o seu campo defensivo e precisou se virar para evitar o gol do time carioca. Aos 38, Lucca cobrou falta e Fred cabeceou em cima de Felipe Alves, que evitou o pior. Daí em diante os cearenses ficaram com a bola e esperaram o apito final para comemorar o resultado positivo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fluminense volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-GO, às 16h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Enquanto o Fortaleza, no mesmo dia, mas às 19 horas, receberá o Flamengo, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).