Fluminense 3 x 1 Flamengo – Estrelas do Fluzão brilham e derrubam Mengo no Maracanã – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 23 (AFI) – Desta vez não foi uma das estrelas do milionário Flamengo que brilhou num Fla-Flu. A honraria ficou para um garoto estreante do Fluminense, que marcou dois gols e deixou o gramado do Maracanã glorificado: Jhon Kennedy, de apenas 19 anos. De matador da base, onde já marcou 10 gols contra o rival, agora virou matador no time profissional.

O guerreiro Tricolor venceu o rival rubro-negro por 3 a 1, neste sábado à noite, no Maracanã, em jogo válido pela 28.ª rodada. Um clássico Fla-Flu centenário, de 109 anos.

A derrota complicou a vida do Flamengo na tabela, porque perdeu a vice-liderança para o Fortaleza, que venceu o Athletico por 3 a 0. O time carioca segue com 46 pontos, em terceiro lugar, contra 48 dos cearenses. Mas o Flamengo tem três jogos a menos – 25 a 28.

O Fluminense, enfim, jogou bem e conseguiu uma vitória importante. Com 39 pontos é o oitavo colocado, podendo brigar por vaga na Copa Libertadores de 2022. Para 10.029 torcedores presentes no Maracanã, com gramado ruim, a festa desta vez foi pó de arroz. ela não perdoou Renato Gaúcho, técnico flamenguista.

VEJA OS GOLS DO FLA-FLU !

POUPADOS E HEROI

Preocupado com a semifinal decisiva da Copa do Brasil, diante do Athletico na próxima quarta-feira no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho poupou alguns jogadores no Flamengo como o lateral Filipe Luís, o volante Willian Arão, além dos atacantes Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Além do polivalente Vitinho.

O Fluminense segue sem o atacante Fred, machucado, e também o atacante Caio Paulista. Além do zagueiro Nino, também sentindo uma lesão no olho. Bobadilla também acabou ficando de fora, porque demorou para retornar após acompanhar o nascimento da filha. A opção do técnico Marcão foi dar a braçadeira de capitão para Yago e escalar na frente o garoto Jhon Kennedy, com fama de matador em Fla-Flu, mas nas categorias de base.

MENGO MELHOR

O Flamengo começou melhor, tentando impor seu ritmo ofensivo. E quase abriu o placar aos seis minutos, após levantamento na área sem a definição da defesa. Matheuzinho subiu bem, cabeceou e mandou a bola em cima do travessão. Ela quicou e saiu por cima aos seis minutos.

Mesmo com maior volume e criando as melhores chances, a defesa voltou a falhar e o Fluminense abriu o placar aos 17 minutos.

FLUZÃO NA FRENTE

Após cruzamento da esquerda, o garoto John Kennedy aparece nas costas de Renê e chutou de primeira para a defesa parcial de Diego Alves. Mas o rebote ficou com o atacante que empurrou para as redes vendo o goleiro caído no chão.

A melhor chance de empate aconteceu aos 34 minutos, quando na grande área Vitor Gabriel acertou uma virada de esquerda. A bola não saiu forte, mas Marcos Felipe não encaixou, a bola passou sob seu corpo e ele teve que saltar para trás para completar a defesa.

CLIMA DE CLÁSSICO

Dois lances chamaram atenção por discussão entre jogadores. A primeira quando David Braz chutou a bola para o alto após a linha de fundo e viu a reclamação de Michael.

“Baixa a bola ai moleque!” – intimou Braz, para resposta do baixinho flamenguista e a chegada da turma do ‘deixa disso’.

A outra tetra aconteceu quando Everton Ribeiro chutou a bola em cima de Marlon. Os times formaram ‘grupinho’ de novo e cartão amarelo merecido para Everton Ribeiro.

VAI VITINHO !

No segundo tempo, Renato Gaúcho voltou com Vitinho no lugar de Diego, ainda sem ritmo. Ele já cruzou no primeiro lance, a bola cruzou a pequena área e saiu do outro lado. No segundo minuto, Andreas Pereira cobrou falta de longe, a bola saiu forte e Marcos Felipe saltou para espalmar por cima do travessão.

O Fluminense sentiu a pressão, recuou e tentou agüentar a pressão. Além disso, acertou um contra-ataque mortal aos 15 minutos. Luiz Henrique desceu pelo lado direito, cruzou rasteiro e o ‘menino’ Jhon Kenedy esticou a perna para empurrar para as redes. Na comemoração exagerada levou o cartão amarelo.

MAIS PRESSÃO

O Flamengo precisou se atirar ao ataque, mas deu campo para os contra-ataques do rival. O tricolor quase marcou o terceiro gol num lance incrível aos 23 minutos.

Nova jogada na linha de fundo e cruzamento para trás. Desta vez, a bola passou pelo iluminado Jhon Kenedy, mas Yago chutou de frente para o gol. Diego fez a defesa parcial, mas a bola seguiu em direção ao gol, tocou, caprichosamente, na trave e depois foi aliviada pela defesa.

GOL INCENDEIA

Num lance estranho, o Flamengo diminui com Renê aos 25 minutos. Após rebatida da defesa, ele foi para uma dividida, antecipou o chute e surpreendeu Marcos Felipe que caiu atrasado na bola.

Este gol incendiou o Flamengo, apoiado por sua torcida, manteve a pressão ofensiva.

Mas o eficiente Fluminense matou o jogo aos 39 minutos, noutra falha defensiva. O goleiro Marcos Felipe chutou a bola na frente e o zagueiro Gustavo Henrique se atrapalhou, perdendo a bola para Abel Hernández. Ele fez a finta e bateu colocado no ângulo esquerdo de Diego Alves, pego de surpresa no contrapé.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fluminense vai enfrentar o Santos, quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro. O Flamengo só jogará no outro sábado, às 19 horas, num jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, a partir das 19 horas.

Antes disso, quarta-feira, o Flamengo fará o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil como Athletico. Na ida, houve empate por 2 a 2. Agora, quem vence chegará à decisão.