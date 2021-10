Fluminense quer o G6, enquanto Santos, Bahia e Ceará lutam contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Dois jogos atrasados da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentam a quarta-feira. O Santos busca sair do Z-4 ao receber o Fluminense, que chega embalado e só pensa no G6. No outro jogo, Bahia e Ceará travam confronto duelo contra a degola.

TOTALMENTE OPOSTOS!

Lutando contra o rebaixamento, o Santos tem uma grande oportunidade, porém difícil, de melhorar sua situação. Nesta quarta-feira, às 19h, recebe o Fluminense, na Vila Belmiro. Os adversários chegam motivados após vitória em clássico e com a chance de entrar no G6.

Há três jogos sem vencer, com derrotas para Atlético-MG e América-MG, além de empate com o Sport, o Santos abre a zona de rebaixameno, o Z4, 29 pontos, mesmo número do Juventude, primeiro time fora.

Já o Fluminense venceu as duas últimas partidas, contra Athletico-PR e Flamengo, e chegou a 39 pontos, em oitavo lugar, contra 41 do Internacional, sexto colocado.

CONFRONTO DIRETO

Com o mesmo objetivo de fugir do Z-4, a zona de rebaixamento, mas em momentos diferentes, Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira, às 19h. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), os baianos buscam ampliar a sequência invicta, enquanto os cearenses querem se reencontrar com a vitória.​

Há quatro jogos sem perder, o Bahia superou nos últimos Athletico-PR e Chapecoense, além de empates com América-MG e Palmeiras. Com isso, aparece em 15.º lugar com 31 pontos, apenas dois a mais do que o Santos, que abre o Z-4 na 17.ª colocação.

Já o Ceará não sabe o que é vencer há seis jogos. Foram quatro empates, contra Internacional, São Paulo, Red Bull Bragantino e Juventude, além de derrotas para Atlético-MG e Palmeiras. Com 32 pontos, está uma posição acima do Bahia, em 14.º lugar.

JOGOS: