Fluminense x Atlético-GO – É hora de acordar para subir na tabela… – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 08 (AFI) – Em oscilação – alternando em boas e más partidas -, Fluminense e Atlético Goianiense se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A meta é seguir próximo da zona de Libertadores.

O Fluminense vinha em uma boa sequência, mas perdeu para o Fortaleza, por 2 a 0, na última rodada, resultado que o deixou na nona posição, com 32 pontos. Primeiro do G-6, o Red Bull Bragantino tem 35.

A derrota para o Athletico deixou o Atlético-GO na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. O Red Bull Bragantino, em sexto, soma 35.

COMO VEM O DRAGÃO?

Sem desfalques em relação ao revés por 2 a 0 frente ao Athletico, o técnico Eduardo Souza poderá escalar o que considera ideal diante do Fluminense. O treinador ainda terá uma novidade. O lateral Igor Cariús cumpriu suspensão e está à disposição.

O atleta, no entanto, não tem presença confirmada entre os titulares. Eduardo Souza ensaiou algumas alterações, a fim de dar nova cara ao time que vem caindo de produção nos últimos jogos. No caso de Igor Cariús, a disputa por posição é com Natanael. Mas as mexidas podem acontecer do meio para frente.

Matheus Barbosa treinou entre os titulares e pode ganhar posição de Baralhas. O ataque, por sua vez, deve ser formado por Ronald, Zé Roberto e André Luís, mas Lucão corre por fora na luta por uma vaga entre os 11 que iniciarão o embate.

“O que nos incomoda e nos deixa frustrados é o fato de não confirmamos aquilo que somos capazes de fazer. Tirando o jogo contra o Athletico, dentro do Accioly, não teve uma equipe que nos dominou por completo. Jogaram em cima do nosso erro sendo equipes reativas. O futebol tem demonstrado que a questão financeira já não é mais tão decisiva. Existe a identidade e a maneira própria de ser. Isso é o que estamos tentando colocar em prática. Temos uma identidade bem definida e poderíamos ter conquistado resultados melhores”, falou Fernando Miguel.

E O TRICOLOR?

Apesar da dura derrota para o Fortaleza, o Fluminense deve ir a campo com um time muito semelhante. A única novidade é o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão automática. Já o lateral Sérgio Xavier segue como dúvida e ainda não teve o aval do Departamento Médico para atuar.

“Vamos para o jogo um, jogo dois, jogo três, até onde nos permitirem. Tendo em vista os resultados da rodada, as equipes sofreram muito, as equipes jogaram em casa. São jogos muito difíceis, Campeonato Brasileiro é muito regular, as equipes são parecidas, mas a gente vai buscar essa regularidade, para terminar bem”, disse o técnico Marcão.