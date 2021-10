Fluminense x Fortaleza – Times brigam por G4 em momentos diferentes – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 05 (AFI) – Em momentos diferentes, Fluminense e Fortaleza se encontram nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas querem se aproximar do G4, enquanto os cearenses defendem o posto no seleto grupo.

Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Fortaleza tem 36 pontos, mas ainda está no G-4, justamente na quarta posição. O Fluminense, com 32 pontos, é o oitavo e tenta se aproximar do pelotão da frente. Os cariocas chegam em ótimo momento, pois não perdem há sete jogos, sendo quatro vitórias e três empates.

FLUMINENSE

O técnico Marcão deve manter o time que venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 pela 22ª rodada – o jogo da 23ª, contra o Santos, foi adiado. Calegari deve seguir na lateral-direita, pois Samuel Xavier não se recuperou de lesão.

Por outro lado, Yago não deve preocupar após pancada no estôemago. Martinelli, suspenso, está fora, e Nonato segue no time.

FORTALEZA

Buscando se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, o técnico Juan Pablo Vojvoda quer que o time aprenda uma lição do último tropeço: melhorar o jogo sem a bola.

“Precisamos melhorar o nosso jogo sem a bola, pois às vezes o adversário pode dificultar os nossos espaços. Vamos corrigir. Confio e vou continuar confiando em todos os meus atletas para fazer isso“, comentou o treinador.

Para montar o time, Vojvoda deverá promover ao menos uma mudança no meio-campo. Isso porque Lucas Crispim volta após cumprir suspensão e será titular para a saída de Bruno Melo. No ataque, Robson pode aparecer entre os titulares no lugar de Wellington Paulista.