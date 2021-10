Focado em sair da zona de rebaixamento, Guto Ferreira tenta embalar 2ª vitória à frente do Bahia, mas tem dúvidas – Futebol Interior

Salvador, BA, 11 (AFI) – Depois de vencer o Athletico-PR, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, no último sábado, o Bahia voltou para Salvador e não teve tempo para descanso. Com apenas um treino realizado na tarde desta segunda-feira (11), o time baiano fechou a sua preparação para receber o Palmeiras, nesta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia da padroeira do Brasil, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira, que vai fazer seu segundo jogo à frente do Bahia, poderá contar com o retorno do volante Lucas Araújo, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição. Por outro lado, o zagueiro Conti e o atacante Rodallega, com dores musculares, são dúvidas e serão reavaliados.

O que se sabe é que Danilo Fernandes será mais uma vez titular na meta do Bahia. Depois de ser ‘esquecido’, ele ganhou a vaga com Guto Ferreira, com quem já tinha trabalhado no Internacional em 2017. Ele falou sobre a importância de mais uma vitória neste momento.

“Mais uma final que nós temos pela frente. Já foi encarado o jogo anterior. Contra o Corinthians também. Nós colocamos na cabeça que tínhamos 16 finais, e agora temos 14. O espírito vai ser esse até o final do campeonato, de muita luta, muita entrega e deixar o coração em campo”, disse.

Atualmente com 26 pontos, o Bahia é 17ª colocado e está dois atrás do Santos, que tem 28 e é o primeiro time fora do Z4.

BAHIA – Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto (Rodallega). Técnico – Guto Ferreira.