Focado na reabilitação na Copa SC, Jorginho tem três desfalques para armar o Figueirense – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 21 (AFI) – Vindo de duas derrotas seguidas na Copa Santa Catarina, o Figueirense está tendo dez dias de preparação para tentar voltar a vencer e retornar ao G4 do torneio estadual. Neste domingo (24), o time alvinegro visita o Caçador, às 15h e para o duelo, o técnico Jorginho terá que quebrar a cabeça, já que tem três desfalques certos.

Isso porque, o atacante Andrew foi expulso na última rodada e agora cumpre suspensão. Já o zagueiro Lucas Cezane precisou passar por uma cirurgia de apendicite nesta semana, que foi bem sucedida, mas por enquanto ele segue sob os cuidados do Departamento Médico, fazendo companhia para o meia Rodrigo Bassani que com dores musculares também está fora.

Com isso, a tendência é que Jorginho mantenha a zaga formada por Guilherme Teixeira e Rayne, assim como aconteceu contra o Criciúma. Garré segue na vaga de Bassani e no ataque, Paolo, Mirandinha e Gustavo Índio disputam uma vaga no ataque para jogar ao lado de Lucas Silva e Bruno Paraíba.

Eliminado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense só tem a Copa Santa Catarina até o fim do ano. Após duas derrotas seguidas, o clube de Florianópolis caiu da vice-liderança para o quarto lugar com sete pontos. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.