Focado no acesso, Criciúma diminui valor dos ingressos e oferece teste conta o Covid-19 de forma gratuita – Futebol Interior

Criciúma, SC, 13 (AFI) – Focado em manter a liderança do Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C para ficar cada vez mais perto do acesso, o Criciúma irá contar mais uma vez com o apoio de seu torcedor nas arquibancadas do Estádio Heriberto Hülse e já abriu a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, no próximo sábado (16), às 19h.

Para mobilizar o torcedor, a diretoria do Criciúma baixou o valor dos ingressos, que agora estão R$ 30 para as arquibancadas e R$ 80 no setor das cadeiras. Além disso, fez uma parceria com o Laboratório Pasteur e a Unesc e está oferecendo 500 testes gratuitos para a torcida carvoeira, para aqueles que ainda não tomaram as duas doses da vacina.

Quem já tomou as duas doses ou a vacina de dose única não tem a exigência do exame para entrar no estádio. De qualquer forma, para os torcedores que foram fazer os testes, os exames serão realizados na próxima sexta-feira (15), das 14h às 22h no próprio pátio do estádio Heriberto Hülse.

Para fazer o exame de forma gratuita, o torcedor deverá levar a sua carteirinha de sócio ou o ingresso para a partida contra o Botafogo-PB. O distanciamento entre os torcedores nas arquibancadas, o uso de máscara e de álcool gel também são exigências do protocolo de segurança.