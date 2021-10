Focado no acesso, Criciúma entra em reta final de preparação para encarar o Ituano – Futebol Interior

Criciúma, SC, 29 (AFI) – Ainda dependendo apenas de suas próprias forças para ficar com o acesso, o Criciúma segue se preparando para receber o Ituano, no Estádio Heriberto Hulse, às 16h, deste domingo (31), pela quinta e penúltima rodada do Grupo D da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O treino da manhã desta sexta-feira (29) foi realizado no palco da partida.

Na atividade, o técnico Cláudio Tencati realizou diversos ajustes em todos os setores da equipe e na sequência, o elenco fez um trabalho mais específico de bolas paradas e finalizações, visando a melhora ofensiva, já que o ataque não marcou gols nos últimos dois jogos.

Para o duelo, o time carvoeiro terá dois retornos certos ao time titular. Afinal, volantes Dudu Vieira e Léo Costa que cumpriram suspensão na rodada passada pelas expulsões no duelo da terceira rodada com o Botafogo-PB e voltam a ficar a disposição. Eles irão retornar que foram de Arlison e Hygor.

Até por conta disso, o Criciúma deve entrar em campo neste domingo com a seguinte formação: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Léo Costa, Dudu Vieira, Eduardo e Fellipe Mateus; Silvinho e Henan (Hygor).

Atualmente, o Criciúma ocupa a vice-liderança do Grupo D com cinco pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Botafogo-PB. Ituano, com nove e Paysandu, com dois completam a chave. Faltando duas rodadas para o final, apenas os dois primeiros ficam com o acesso para a Série B de 2022.