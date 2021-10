Foco na carreira: Matheus Fagundes revela suas expectativas vivendo em Los Angeles

O ator Matheus Fagundes, que já atuou em novelas como “A Lei do Amor” da Rede Globo, “Jesus” da TV Record e “As Aventuras de Poliana” do SBT, mudou-se para Los Angeles em busca de se aperfeiçoar na carreira de ator.

“Eu sempre quis viver essa experiência de morar fora do país, então eu sabia que em algum momento isso iria acontecer, vim agora porque foi o momento mais propício pra mim, não tinha nada que me prendesse ao Brasil. Eu nem pensei muito, simplesmente comprei as passagens e vim”, conta.

Matheus já tinha ido à cidade americana há dois anos atrás. Apaixonando por Los Angeles, decidiu se mudar pela ligação do universo cinematográfico com sua alma de ator.

“Além do meu interesse em conhecer melhor a cidade, decidi vir para Los Angeles porque como eu sou apaixonado por cinema, não teria lugar melhor do que aqui”, comenta o ator.

“A pandemia me fez repensar e refletir sobre muitas coisas, e uma delas foi sobre ficar esperando. Sempre quis morar fora do país, mas pra isso acontecer eu tinha que tomar alguma atitude e ter coragem pra encarar o que seria necessário. Para isso, a pandemia me fez ter coragem de abrir mão de tudo que seria necessário e ir atrás do que eu realmente sempre quis”.