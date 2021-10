Fofos: Kaká Diniz abre o coração e faz declaração para Simone

O empresário Kaká Diniz abriu o coração para a esposa, a cantora Simone, nesta quinta-feira (21). Em postagem feita no Instagram, ele falou sobre o relacionamento dos dois e teceu elegios para a esposa.

“Essa é minha esposa, companheira e minha melhor amiga. Eu a amo de forma irrevogável e incondicional, sabe quando me tornei mais feliz? Quando descobri que ela viria mandada por Deus pra completar minha felicidade!”, escreveu na legenda de foto onde aparecem juntos no aniversário do apresentador Rodrigo Faro.